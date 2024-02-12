Сильная магнитная буря накроет Землю

Магнитная буря затронет Землю 13 февраля и 14 февраля, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Он добавил, что есть вероятность северного сияния, пишет РИА «Новости».

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Ученый пояснил, что 9, 10 и 11 февраля на Солнце были сильные вспышки. На фоне этого, пояснил он, на Земле ожидается продолжительное ухудшение геомагнитной обстановки длительностью около двух суток.

По его данным, геомагнитные возмущения не должны превысить уровень G2.

Богачев заметил, что в том случае, если пик магнитных бурь придется на интервал с 21:00 до 01:00, то «вероятность авроральных событий будет очень высока».

Вместе с тем, уточнил ученый, в настоящее время вероятность возникновения северного сияния составляет порядка 20-30%.