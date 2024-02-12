Российские ученые дали совет охотникам за северным сиянием — для этого жителям страны придется следить за несколькими факторами. Об этом сообщается в Telegram-канале Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ).

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Как сообщили в пресс-службе института, россиянам нужно обращать внимание на значение индекса геомагнитной активности и данные о появлении вспышек на солнце. Если подгадать нужный момент, то искать северное сияние можно будет даже на юге России.

«Прогнозирование магнитных бурь имеет краткосрочный период, но если вспышки на солнце были, то с высокой долей вероятности на небе появится северное сияние», — отметили в ААНИИ.