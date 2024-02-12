Google потратит десятки миллионов евро на бесплатное образование в сфере ИИ

Технологический гигант Google объявил о планах направить €25 млн на обучение навыкам работы с искусственным интеллектом (ИИ) в Европе и других странах. Об этом сообщается в официальном блоге корпорации.

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Инициатива AI Opportunity Initiative направлена на социальные предприятия и некоммерческие организации, а также на компании, которые используют ИИ для своего развития. На дополнительное образование работников указанных предприятий выделят €10 млн из названой суммы.

В Google отметили, что изучение и использование возможностей нейросетей способствует борьбе с экономическим неравенством и безработицей.

«Новая программа поможет людям по всей Европе развивать свои знания, навыки и уверенность в области ИИ, гарантируя, что никто не останется позади», — подчеркнул исполнительный директор Центра общественного влияния Google Адриан Браун.

AI Opportunity Initiative также включает в себя расширение поддержки бесплатных базовых курсов по искусственному интеллекту до 18 языков. Курсы состоят из модулей по вводным навыкам искусственного интеллекта.