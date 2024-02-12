Apple захотела усложнить самостоятельный ремонт iPhone

В компании Apple выступили против права на ремонт своих гаджетов с помощью стороннего оборудования. Об этом сообщает издание 404 Media.

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Журналисты медиа отметили, что в разных регионах США проходят слушания относительно закона, дающего потребителям право на самостоятельный ремонт гаджетов. В штате Орегон представитель Apple Джон Перри выступил против исключительного права пользователей, объяснив это политикой компании.

По словам Перри, в корпорации позволяют проводить ремонт iPhone, iPad, Mac и прочих устройств разной степени сложности в домашних условиях, но при использовании официального оборудования Apple. Представитель IT-гиганта объяснил, что это необходимо из соображений безопасности.

«Потребители хотят, чтобы использование деталей не представляло риска для безопасности», — подчеркнул Джон Перри.

Журналисты издания отметили, что Apple распространяет детали для ремонта некоторых своих гаджетов. Однако если аккумуляторы или датчики Face ID были установлены без использования оригинальных аксессуаров, то в смартфонах и прочих устройствах могут появляться сообщения, что деталь не является подлинной.