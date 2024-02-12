MSI представила мини-ПК с пассивным охлаждением

На выставке CES 2023 MSI представила мини-ПК Cubi N ADL. Теперь компания выпускает бесшумную версию Cubi N ADL S, благодаря большому радиатору.

© MobiDevices

Новый мини-ПК по-прежнему имеет размеры 124×124×54 мм с различными портами, установленными спереди и сзади: USB Type-C, DisplayPort, четыре порта USB Type-A, пару соединений Gigabit Ethernet и два выделенных выхода для дисплея. Работает Cubi N ADL S на базе 4-ядерного процессора Intel Processor N200 или N100 (TDP 6 Вт) со «встройкой» Intel UHD.

Однако в то время как Cubi N ADL охлаждал свои процессоры с помощью кулера, Cubi N ADL S делает это с помощью радиатора большего размера. Другими словами, Cubi N ADL S может работать бесшумно.

Другие функции, похоже, не изменились. Мини-компьютер по-прежнему оснащён одним слотом SODIMM для памяти DDR4-3200 объемом до 16 ГБ, слотом M.2 для хранилища PCIe Gen 3×4, и 2,5-дюймовым твердотельным накопителем. Вес устройства составляет 540 грамм. MSI позиционирует этот ПК как «компьютер для бизнеса и производительности», и он должен быть достаточно быстрым для большинства основных вычислительных задач.

Компьютер соответствует требованиям стандарта MIL-STD-1916 и рассчитан на бесперебойную круглосуточную работу.

Сроки выхода и цена