CNBC: крупнейшие компании мира следят за сотрудниками с помощью ИИ

Walmart, Chevron, Starbucks, Nestle, AstraZeneca и некоторые другие следят за сотрудниками с помощью искусственного интеллекта, пишет CNBC. Эти компании используют модели искусственного интеллекта стартапа Aware для анализа сообщений своих работников на таких платформах, как Slack, Microsoft Teams или Zoom. Таким образом бизнес может следить за коммуникацией сотрудников и получать информацию об их настроении относительно изменений внутри компаний.

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Каждый год компания Aware выпускает отчет, в котором представлена информация о миллиардах сообщений внутри крупных компаний: например, в прошлом году их было более 6 млрд. Также в отчете есть оценки настроений сотрудников и предполагаемых факторов риска. Гендиректор компании Джефф Шуман называет этот набор данных самым быстрорастущим и неструктурированным в мире.

Работает это так: когда работник подписан на Aware, искусственный интеллект в течение двух недель обучается на сообщениях сотрудника и запоминает паттерны поведения, эмоций и настроений, а затем учится отличать позитив от негатива. При этом работает технология в режиме реального времени и не учитывает имен людей для сохранения конфиденциальности.

В экстренных ситуациях отдел кадров или иной представитель компании может получить имя того, кто использует технологию. Например, если сотрудник получает угрозы, страдает от домогательств или издевательств со стороны коллег. Несмотря на плюсы использования искусственного интеллекта в таком ключе, эксперты опасаются возможных последствий применения технологии. По их мнению, люди будут сдерживаться в проявлении эмоций и не будут искренни, потому что тут нарушается принцип неприкосновенности частной жизни.

В Walmart, Chevron, Starbucks и Nestle информацию о таком использовании искусственного интеллекта CNBC не подтвердили. А вот в AstraZeneca упомянули об использовании другого инструмента — eDiscovery, которое определяет угрозы или рискованное поведение по заданным клиентом данным.