Обнаружены остатки взорвавшейся звезды

Астрономы Университета Кертина в Австралии обнаружили новые остатки взорвавшейся звезды, которые расположены на расстоянии 3300 световых лет от Земли. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Остатки сверхновой получили обозначение G321.3-3.9. Этот объект имеет эллиптическую форму, а его возраст оценивается в несколько тысяч лет. Изначально он был выявлен как протяженный радиоисточник, являющийся кандидатом в остатки сверхновой, еще в 1997 году. Затем ученые выяснили, что его размер равен 109 на 64 квадратных минуты дуги, пиковой плотностью потока излучения 10 миллиянских и интегральной плотностью потока 0,37 янского.