Дисплей Samsung Galaxy S24 вошел в топ-3 рейтинга DxOMark

DxOMark протестировали дисплей Samsung Galaxy S24 по шести критериям. Благодаря получению двух высших оценок по читаемости и сенсорному экрану, гаджет сравнялся с S24 Ultra. Однако из-за управления артефактами Samsung Galaxy S24 уступил первое место старшей модели.

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При оценке дисплея специалисты DxOMark обнаружили, что цвета экрана Galaxy S24 значительно лучше, чем у его предшественника S23. Цвета у новинки были намного точнее, чем на предыдущих моделях серии S, особенно на открытом воздухе, что исправляло цветовой артефакт, замеченный на серии S23.

Однако при просмотре экрана S24 под углом цвета экрана менялись, но не так сильно, как на S24 Ultra, и этот фактор помог S24 получить немного лучший результат по цветопередаче. Кроме того, благодаря очень высокой пиковой яркости, DxOMark отметили хорошую читаемость при солнечном свете.

Однако слишком яркий экран может сделать просмотр видео в темноте неудобным, если устройство не уменьшит яркость в достаточной степени. Из-за этого фактора Galaxy S24 потерял несколько баллов. Также на оценку повлияли недостаток яркости и детализации в условиях внутреннего освещения и плохое управление непроизвольными прикосновениями.