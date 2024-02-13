Топ-менеджер Microsoft испытал Apple Vision Pro во время полета на самолете

Топ-менеджер Microsoft, Омар Шахин, поделился своими впечатлениями от использования шлема Apple Vision Pro во время 16-часового полета на самолете Boeing 777 авиакомпании Emirates из Сиэтла в Дубай.

© Ferra.ru

Шахин описал свой опыт как революционный, отметив, что смог смотреть фильмы и одновременно серфить в интернете, превратив весь салон в свой личный экран.

Шахин выразил восхищение развитием систем развлечений на борту самолетов, но подчеркнул, что Vision Pro предоставляет куда более непревзойденный уровень взаимодействия и погружения.

Он использовал AirPods Pro для улучшения аудиоопыта, отметив, что шлем, хоть и предлагает впечатляющие возможности, но носить его долго неудобно из-за веса и вызываемого дискомфорта для глаз.