Huawei готовит гарнитуру для конкуренции с Apple на рынке VR

Технологические гиганты вновь скрещивают рога, но уже на арене виртуальной реальности, и последний претендент — компания Huawei со своей собственной гарнитурой, о которой недавно пошли слухи. Этот шаг позиционирует китайскую компанию как прямого конкурента Vision Pro.

Хотя Huawei по-прежнему сосредоточена на смартфонах, она осваивает и другие технологические сегменты, такие как VR, сообщают инсайдеры. Подробностей о точных технических характеристиках мало, но, судя по сообщениям, в гарнитуре китайцев может использоваться для каждого глаза микросветодиодный дисплей Sony с разрешением 4K, аналогичный тому, что предлагает Apple. По весу у Huawei может быть преимущество, так как, по слухам, вес их устройства составляет 350 граммов по сравнению с 600 граммами Apple.