Астрономы нашли новый источник звездной пыли

Астрономы обнаружили ранее неизвестный источник звездной пыли. Это особый тип сверхновой, взаимодействующий с газом из окружающего пространства.

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Звездная пыль – основной «строительный материал» для скалистых планет, таких как Земля. Но ученые долгое время не могли установить, какой тип звезд образует пыль и каким образом это происходит.

Международная команда астрономов в ходе нового исследования нашла ответ на этот вопрос. Они проанализировали взрыв сверхновой типа Ia, который происходит в двойной звездной системе. Наблюдения показали, что ударная волна, вызванная взрывом этой сверхновой, врезается в материал, ранее выброшенный одной или обеими звездами. При этом образуется космическая пыль.

Одну из наиболее мощных сверхновых, производящих пыль, нашли в спиральной галактике на расстоянии около 300 миллионов световых лет от Солнечной системы. Для поисков использовали множество телескопов, работающих как в видимом, так и в инфракрасном свете.

Сверхновой присвоили название SN2018evt. За ней наблюдали в течение трех лет. Ученые определили, что через 1041 день после взрыва образовалось огромное количество космической пыли, эквивалентное 1% массы нашего Солнца, сообщает Nature Astronomy.