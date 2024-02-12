Российский дизайнер Денис Симачев примет участие в развитии нейросети Сбера Kandinsky — художник предоставит набор данных для обучения генеративной модели машинного обучения. Об этом говорится в соглашении, подписанном дизайнером и вице-президентом, директором Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максимом Еременко. Документ касается сотрудничества в области развития искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

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В частности, речь идет об использовании авторских датасетов художника для генерации исторически верного дизайна хохломы.

Стороны также намерены разработать сценарии применения моделей машинного обучения Kandinsky для потенциальных будущих пилотных проектов в области индустрии моды и смежных индустрий.

Как отметил Максим Еременко, обучение генеративных нейросетевых моделей невозможно без участия опытных и профессиональных творческих людей.

По его словам, сотрудничество Сбера с таким креативным человеком, как Денис Симачев, помогут сделать модель Сбера Kandinsky еще более качественной и художественно образованной.

«В подписанном соглашении запланировано работа по различным творческим направлениям. Уверен, коллаборация талантливого художника и искусственного интеллекта позволит создать новые шедевры с упором на традиционные русские культурные ценности», — сказал топ-менеджер компании.

Денис Симачев уверен, что сотрудничество с нейросетью Сбера Kandinsky открывает новые горизонты для исследований в области искусства — его персонализации и внедрения технологий, которые помогут искусству идти в ногу со временем.

Он подчеркнул, что это важный шаг в развитии как технических, так и творческих аспектов современной культуры.