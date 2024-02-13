Магнитная буря обрушилась на Землю

Её сила оценивается в два балла из пяти возможных.

Магнитная буря вызвана мощными вспышками на Солнце 9 февраля, сообщили в Институте прикладной физики. В общей сложности возмущение геомагнитного поля продлится три дня. Не исключено возникновение северного сияния в разных регионах России.

Метеозависимые люди в этот период могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. Также магнитная буря может вызвать сбои в радиосвязи и создать помехи в навигации.