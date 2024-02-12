Ученые предупредили о разрастании ядовитого гриба в Сочи

Существует риск массового разрастания ядовитого гриба решеточника. Об этом предупреждает РИА «Новости» со ссылкой на старшего преподавателя кафедры биологии и экологии растений Кубанского государственного университета Даменника Кассанелли.
По его словам, мухи являются разносчиками грибных спор, а в Сочи для их прорастания созданы самые благоприятные условия: колхидские леса, повышенная влажность и теплая погода в течение всего года.
«Обычно на побережье при нормальной погоде он где-то в апреле, мае зацветает, так как у нас весна иногда бывает очень теплой и даже февральские окна теплые, вполне возможно, что этот вид может разрастаться», – объяснил специалист.
В мае прошлого года массовое произрастание этих краснокнижных грибов зафиксировали в сочинском парке «Дендрарий». Тогда ученые объяснили их появление теплым временем года, высокой влажностью и туманами.