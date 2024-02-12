Названы сроки запуска первого отказоустойчивого квантового компьютера

Американский стартап QuEra Гарвардского университета планирует ввести в строй первый в мире отказоустойчивый квантовый компьютер до конца 2024 года. Об этом сообщает портал LiveScience.

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Квантовая машина проекта будет обладать 256 физическими кубитами и 10 логическими кубитами. Логические кубиты уменьшают количество ошибок в квантовых компьютерах, сохраняя одни и те же данные в разных местах.

В то время как обычные компьютеры хранят информацию в битах со значением 0 или 1, квантовые компьютеры используют кубиты (квантовые биты), в которых помимо 0 и 1 существует третье значение в виде суперпозиции между первым и вторым вариантами. Такой подход позволяет выполнять вычисления параллельно, а не последовательно, как это реализовано в стандартных компьютерных системах. За счет этого квантовые компьютеры работают намного быстрее классических.

Однако кубиты остаются крайне нестабильными по сравнению с битами. Примерно один из каждой 1000 кубитов дает сбой, тогда как частота отказов в обычных компьютерах составляет 1 ошибку на 1 миллиард миллиардов битов. Высокая частота отказов кубитов затрудняет их масштабирование.

В QuEra заявили, что им удалось значительно снизить частоту ошибок в кубитах за счет квантовой коррекции. Новая система основана на избыточности данных, при которых один и тот же фрагмент информации хранится в нескольких местах. Логические кубиты дублируют вычислительные процессы, поэтому если один из них откажет, то другие смогут продолжить вычисления.

Новые кубиты представляют собой значительный прогресс по сравнению с предыдущими усилиями. В 2023 году лаборатория квантового искусственного интеллекта Google продемонстрировала частоту ошибок 2,9% при использовании трех логических кубитов. Уровень ошибок Quera составляет 0,5% при 48 логических кубитах. Мировым лидером пока остается Оксфордский университет, который достиг уровня ошибок менее 0,01% — но только между модулями из двух кубитов.