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Ракета-носитель с кораблем "Прогресс МС-26" установлена на стартовый стол Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-26" установлена на стартовый стол №31 космодрома Байконур. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Ракета с кораблем «Прогресс МС-26» установлена на стартовый стол Байконура
© РИА Новости

"Сегодня ракету космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-26" транспортировали на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску", - говорится в сообщении госкорпорации.

Старт "Союза-2.1а" намечен на 06:25 мск 15 февраля - ракета-носитель выведет на орбиту корабль "Прогресс МС-26". Корабль должен доставить на МКС 2 518 кг грузов, среди которых 580 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 478 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: укладки для научных экспериментов, еда для экипажа, предметы одежды.

Как сообщили ТАСС в службе психологической поддержки российских космонавтов, на грузовом корабле на станцию отправятся шоколадные конфеты с исключительно натуральным составом, сделанные на фабрике "Красный октябрь" специально для командира отряда космонавтов, спецкора ТАСС Олега Кононенко. "Прогресс" также доставит на станцию подарок для космонавта Николая Чуба от его семьи.

Наука и техника
Олег Кононенко
Роскосмос
Красный Октябрь
Байконур