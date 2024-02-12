Ракета с кораблем «Прогресс МС-26» установлена на стартовый стол Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-26" установлена на стартовый стол №31 космодрома Байконур. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня ракету космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-26" транспортировали на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску", - говорится в сообщении госкорпорации.

Старт "Союза-2.1а" намечен на 06:25 мск 15 февраля - ракета-носитель выведет на орбиту корабль "Прогресс МС-26". Корабль должен доставить на МКС 2 518 кг грузов, среди которых 580 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 478 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: укладки для научных экспериментов, еда для экипажа, предметы одежды.