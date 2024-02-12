Пользователи Windows 11 столкнулись с «зеленым экраном смерти»

Пользователи Windows 11 столкнулись с проблемой при установке первой сборки версии 24H2 — обновления, которое Microsoft выпустила на этой неделе в каналах Canary и Dev.

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Некоторые пользователи сообщают о неудачных попытках апдейта с кодом ошибки 0XC1900101 и столкновении с «зеленым экраном смерти» (GSOD) с сообщением об ошибке «GSOD SYSTEM_PTE_MISUSE».

Проблемы могут быть связаны с несовместимостью Sysprep, поскольку другие пользователи сообщают о коде ошибки «0xC1900101 - 0x30018» с сообщением «Установка не удалась на этапе FIRST_BOOT из-за ошибки во время операции SYSPREP_SPECIALIZE».

Эти проблемы были подняты в Feedback Hub, где одна из жалоб получила значительное количество голосов поддержки от других пользователей.