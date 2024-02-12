Космонавт с борта МКС сфотографировал "скачущую лошадь" в пустыне Кузупчи
Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сфотографировал электростанцию Джунма в пустыне Кузупчи на севере КНР. Вид объекта сверху напоминает скачущую лошадь.
"Возможно, впервые с борта МКС сделан уникальный снимок - изящная скачущая лошадь на масштабных солнечных панелях. Мне удалось поймать в объектив огромную солнечную электростанцию, расположенную в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренней Монголии Китая", - сказал Кононенко.
Станция Джунма является частью фотоэлектрической энергетической базы Далад в пустыне Кузупчи - седьмой по величине пустыне.