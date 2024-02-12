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Космонавт с борта МКС сфотографировал "скачущую лошадь" в пустыне Кузупчи

Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сфотографировал электростанцию Джунма в пустыне Кузупчи на севере КНР. Вид объекта сверху напоминает скачущую лошадь.

Космонавт с борта МКС сфотографировал «скачущую лошадь» в пустыне Кузупчи
© Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

"Возможно, впервые с борта МКС сделан уникальный снимок - изящная скачущая лошадь на масштабных солнечных панелях. Мне удалось поймать в объектив огромную солнечную электростанцию, расположенную в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренней Монголии Китая", - сказал Кононенко.

Станция Джунма является частью фотоэлектрической энергетической базы Далад в пустыне Кузупчи - седьмой по величине пустыне.

Наука и техника
Олег Кононенко
Роскосмос
Китай