Космонавт с борта МКС сфотографировал "скачущую лошадь" в пустыне Кузупчи

"Возможно, впервые с борта МКС сделан уникальный снимок - изящная скачущая лошадь на масштабных солнечных панелях. Мне удалось поймать в объектив огромную солнечную электростанцию, расположенную в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренней Монголии Китая", - сказал Кононенко.