В России резко выросло число поддельных сайтов

По итогам января 2024 года интернет-мошенники в России резко активизировались. За месяц в стране было создано почти 5 тысяч поддельных сайтов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков Координационного центра доменов .RU/.РФ.

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Январский показатель превысил уровень, установленный по итогам декабря 2023 года. Наиболее популярными типами сайтов, которые подделывают мошенники, являются мессенджеры, почтовые сервисы и веб-порталы. Востребованностью у злоумышленников также пользуется создание опасных ссылок на онлайн-игры, банки и онлайн-магазины, уточнили эксперты.

Через подобные сайты мошенники пытаются выманивают личные данные пользователей и их денежные средства. Число подобных заманиваний в России резко увеличилось. В «Лаборатории Касперского» рассказали о предотвращении почти 12 миллионов попыток перехода пользователей на фишинговые ресурсы.