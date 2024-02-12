Мощная магнитная буря накроет Землю 12 февраля

Мощная магнитная буря надвигается на Землю, своего пика она достигнет в понедельник, 12 февраля. Об этом сообщили в гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики.

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Причиной явления станет вспышка класса Х на Солнце – это самый мощный из классов солнечных вспышек, астрономы считают его наиболее опасным для жителей Земли. В результате возникшей магнитной бури по всей планете может наблюдаться нарушение коротких вол радиосвязи. Кроме того, в приполярных широтах не исключены помехи в работе навигации.

Ряд специалистов также предупреждают, что явление может сказаться на здоровье метеозависимых людей. Они могут почувствовать недомогание, в том числе головокружения, боль в суставах и скачки давления. Также вероятны перепады настроения, приступы необъяснимой тревожности, возбуждение или же, наоборот, апатия.