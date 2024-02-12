Мощная магнитная буря накроет Землю 12 февраля

Мощная магнитная буря надвигается на Землю, своего пика она достигнет в понедельник, 12 февраля. Об этом сообщили в гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики.
Причиной явления станет вспышка класса Х на Солнце – это самый мощный из классов солнечных вспышек, астрономы считают его наиболее опасным для жителей Земли. В результате возникшей магнитной бури по всей планете может наблюдаться нарушение коротких вол радиосвязи. Кроме того, в приполярных широтах не исключены помехи в работе навигации.
Ряд специалистов также предупреждают, что явление может сказаться на здоровье метеозависимых людей. Они могут почувствовать недомогание, в том числе головокружения, боль в суставах и скачки давления. Также вероятны перепады настроения, приступы необъяснимой тревожности, возбуждение или же, наоборот, апатия.
До этого умеренная магнитная буря наблюдалась в конце января, тогда событие продлилось не дольше суток. Ученые между тем предупредили, что в текущем году магнитных бурь станет больше – по две-три каждый месяц.