Люди заселили Европу раньше, чем считалось

Международная группа антропологов установила, что Homo Sapiens жили на территории современной немецкой федеральной земли Тюрингия около 45 тысяч лет назад. Это значит, что они пришли в Европу из Африки гораздо раньше, чем считалось ранее. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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По одной из теорий, Homo sapiens (человек разумный) начал мигрировать из Африканского континента и заселять некоторые части Европы и Азии после того, как вымерли неандертальцы. Однако обнаруженные археологами в пещере Ильзенхеле в Тюрингии человеческие останки и каменные орудия указывают на обратное: человек разумный пришел в Европу и сосуществовал какое-то время с неандертальцами.