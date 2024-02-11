Оказалось, что люди заселили Европу раньше, чем считалось
Международная группа антропологов установила, что Homo Sapiens жили на территории современной немецкой федеральной земли Тюрингия около 45 тысяч лет назад. Это значит, что они пришли в Европу из Африки гораздо раньше, чем считалось ранее. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.
По одной из теорий, Homo sapiens (человек разумный) начал мигрировать из Африканского континента и заселять некоторые части Европы и Азии после того, как вымерли неандертальцы. Однако обнаруженные археологами в пещере Ильзенхеле в Тюрингии человеческие останки и каменные орудия указывают на обратное: человек разумный пришел в Европу и сосуществовал какое-то время с неандертальцами.
По словам ученых, открытие позволяет утверждать, что каменные орудия, которые, как ранее считалось, делали неандертальцы, были результатом деятельности человека разумного. Находка указывает на то, что предки современных людей появились в северо-западной Европе задолго до того, как исчезли неандертальцы в юго-западной Европе.