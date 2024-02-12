Исследователи заново собрали библиотеку Чарльза Дарвина

«Этот беспрецедентно подробный обзор всей библиотеки Дарвина позволяет подробнее чем когда-либо ценить все детали его работы и понять, что он был экспертом, опирающимся на сложную науку, исследования и знания тысяч людей», — сказал глава проекта доктор Джон ван Вай из Национального университета Сингапура.