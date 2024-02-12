Ученые предсказали в начале марта мощный всплеск геомагнитной бури

Конец февраля будет относительно спокойным в части геомагнитных бурь. Колебания геомагнитного фона не превысят двух-трех баллов по девятибалльной шкале.

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Однако после затишья в текущем месяце в начале марта ожидается мощнейший всплеск геомагнитной бури. Активность солнца возрастет в два с половиной раза – до пяти баллов.

Ученые уточнили, что это соответствует уровню G1, который считается нестабильным, так как может перерасти во что-то более мощное в любой момент.