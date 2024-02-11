Климатолог заявил об учащении природных явлений
Климатолог Алексей Кокорин заявил, что в связи с изменением климата неблагоприятные погодные явления стали происходить на нашей планете все чаще.
«Тренд есть на усиление по величине как волн жары, так и ветров, так и экстремальных осадков. Но главная проблема, все-таки, не максимальные числа, а увеличивающаяся частота», - заявил ученый в интервью РИА Новости.
Между тем, американские ученые предложили ввести дополнительную, шестую категорию в классификацию тайфунов. В ураганной шкале Саффира-Симпсона сейчас пять категорий, но ученые считают, что тайфуны стали более разрушительными.
Ранее «СП» писала о том, что Филиппины сотрясли подземные толчки.