Циркуляция течений в Атлантическом океане приблизилась к коллапсу

Циркуляция течений в Атлантическом океане приближается к критической точке, показало исследование Утрехтского университета (Нидерланды). Это может глобальным образом повлиять на всю климатическую систему планеты.

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Ученые с помощью исторических данных и компьютерных моделей отследили изменения Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) – обширной системы океанских течений. Результаты показали, что она приближается к резкому сдвигу, которого не происходило на протяжении 10 тысяч лет.

АМОС представляет собой морскую «конвейерную ленту», которая переносит тепло, углерод и питательные вещества из тропиков к Северному полярному кругу. На полюсе вода охлаждается и опускается на глубину. Эти процессы помогают перераспределять энергию и смягчают последствия глобального потепления, связанного с деятельностью человека.

Однако быстрое таяние ледников Арктики и Гренландии повлияло на систему. Пресная вода попадает в море и препятствует поступлению теплых и соленых потоков с моря. С 1950-х годов АМОС сократился на 15% и сейчас является самым слабым за последнее тысячелетие.

Компьютерное моделирование, проведенное учеными, показало, что дальнейшее ослабление потоков может привести к коллапсу уже в ближайшие 100 лет. Последствия расценили как катастрофические: так, уровень моря в некоторых регионах Атлантики повысится на метр и затопит прибрежные города. Сезоны дождей и засухи в Амазонии поменяются местами, что окончательно погубил и без того ослабленные тропические леса. Температуры по всему земному шару начнут хаотично колебаться: в Южном полушарии станет теплее, в Европе резко похолодает и сократится количество осадков. Эти изменения будут происходить в 10 раз быстрее, чем сейчас, что лишит экосистемы возможности адаптироваться.

У ученых пока недостаточно данных, чтобы точно определить время наступления коллапса. Но они отметили, что когда это произойдет, изменения окажутся необратимыми, сообщает The Guardian.