Космонавты на МКС завершили загрузку отработавших приборов и мусора на "Прогресс МС-24"

Космонавты завершили укладку отработавших свой ресурс приборов, оборудования и бытового мусора в грузовой корабль "Прогресс МС-24", который будет отстыкован от Международной космической станции (МКС) 13 февраля, сообщил специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко .

"Загрузка ТГК "Прогресс МС-24" завершена. Следующий этап - расконсервация систем корабля, демонтаж воздуховодов, снятие винтовых быстросъемных зажимов, закрытие переходных люков со стороны корабля и станции и контроль герметичности их закрытия. Расстыковка запланирована на 13 февраля", - сказал Кононенко.

"Прогресс МС-24" находится на орбите с августа 2023 года. После расстыковки грузовой корабль будет сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане.