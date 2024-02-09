В России выросли продажи роботов-собак

По данным аналитической платформы «Платформа ОФД», в 2023 году спрос на покупку в России роботов-собак на 55% и роботов-помощников на 41%. Это касается недорогих устройств в ценовом диапазоне 2 5 тыс. рублей, представляющих собой игрушечных питомцев или колесных роботов с микрофоном, видеокамерой и голосовым управлением. Часто они используются для развлечения детей, пишет «Ведомости».

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Хотя конкретные цифры продаж не представлены, аналитики утверждают, что речь идет о десятках тысяч устройств. Согласно «Платформе ОФД», самыми популярными в этой категории стали роботизированные «неваляшки» с микрофоном, видеокамерой и возможностью синхронизации со смартфонами. Они широко используются для игр с реальными домашними животными и дистанционного наблюдения за ними.