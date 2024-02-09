Стала известна новая дата первого выхода туристов в открытый космос

Запуск частной космической миссии Polaris Dawn перенесли с апреля 2024 года на лето. Об этом сообщили представители компании Polaris Programm на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter).

© Polaris Programm/X

В ходе Polaris Dawn запланирован первый в истории выход космических туристов за пределы корабля в открытый космос. Также команда намерена провести ряд научных экспериментов.

Как пояснили в Polaris Programm, проекту потребуется дополнительные месяцы на подготовку, чтобы выполнить поставленные цели и обеспечить безопасное возвращение экипажа на Землю.

Команда миссии будет состоять из четырех человек — миллиардера и создателя частной космической программы Polaris Джареда Айзекмана, полковника ВВС США в отставке Скотта Потита, а также инженеры компании SpaceX Сары Гиллис и Анны Менон.

Космические туристы отправятся на орбиту в модуле Crew Dragon на борту ракеты Falcon 9 SpaceX. Путешествие за пределы Земли продлится пять дней.

Это уже не первый перенос запуска Polaris Dawn. Первоначально миссия должна была стартовать в конце 2022 года.