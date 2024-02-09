Microsoft разрешит пользователям удалять браузер Edge

В ближайшие недели пользователи Windows 11 в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) получат возможность удалить браузер Microsoft Edge без лишних усилий.

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Это изменение стало возможным благодаря Закону о цифровых рынках (DMA), который направлен на усиление контроля пользователей над системными приложениями и их данными.

Microsoft планирует выпустить обновления к 6 марта 2024 года для Windows 11 (23H2) и Windows 10 (22H2), соответствующие требованиям DMA.

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Таким образом, пользователи в ЕЭЗ смогут удалять Edge так же, как и любое другое системное приложение, включая веб-поиск от Microsoft Bing, Фотографии и Камеру. Однако, если ваше устройство не привязано к европейскому региону, нововведение вас не коснется.