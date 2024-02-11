Магнитные бури сегодня, 11 февраля: что завтра, какой силы, прогнозы

Сегодня на Земле наблюдается слабая магнитная буря, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные возмущения?

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Что известно о магнитных бурях 11 и 12 февраля

По информации ученых из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 11 февраля, сильных магнитных бурь не ожидается. С 06:00 и до 12:00 по московскому времени сила геомагнитных возмущений достигнет уровня Kp 4, что является слабой магнитной бурей. Отмечается, что за последние 24 часа мощных геоударов зафиксировано не было.

Вероятность возникновения магнитной бури завтра, 12 февраля, составляется 25%, сообщают ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным портала my-calend, завтра на Земле в течение дня сила геомагнитных ударов достигнет пяти баллов.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 12 февраля. Ее сила составит 5 баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — говорится в публикации сервиса.

Какое влияние магнитные бури оказывают на здоровье человека

Заслуженный врач России доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с NEWS.ru заявил, что геомагнитные возмущения могут приводить к бурным процессам в организме, поэтому в этот период число вызовов скорой помощи значительно увеличивается, в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой.

«Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к гипертоническому кризу. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — пояснил кардиолог.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин подчеркнул, что во время магнитных бурь метеозависимым людям необходимо отказаться от употребления кофе и алкогольных напитков, потому что это может привести к ухудшению самочувствия.

«Внутри сосудов есть красные кровяные тела — эритроциты, они имеют способность намагничиваться и склеиваться в капиллярах. Когда человек пьет кофе, чай или алкоголь, они тоже склеиваются. Если пить их во время магнитной бури, эти факторы накладываются друг на друга, начинаются проблемы с капиллярным кровотоком, повышается давление и увеличивается нагрузка на сердце», — рассказал медик.