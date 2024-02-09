Раскрыта загадка превращения Земли в снежный ком

Австралийские геологи раскрыли загадку глобального оледенения Земли, которое, согласно гипотезе превращения планеты в «снежный ком», произошло 700 миллионов лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Geology.

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Ученые предполагают, что причиной того, что планета покрылась льдом от полюсов до экватора, являются рекордно низкие выбросы вулканического углекислого газа. Этому способствовало выветривание вулканических пород на территории современной Канады, при котором происходит поглощение атмосферного углерода.

Длительный ледниковый период, также называемый стертским оледенением в честь европейского колониального исследователя центральной Австралии XIX века Чарльза Стерта, длился с 717 по 660 миллионов лет назад, задолго до появления динозавров и сложной растительной жизни на суше.