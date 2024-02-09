Вспышка высшего класса произошла на Солнце

Вспышка самого высокого класса X зафиксирована на Солнце 9 января. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») Росгидромета.

«9 февраля в 16.14 по московскому времени в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х3.3 продолжительностью 38 минут, сопровождавшаяся нарушением КВ-радиосвязи», - говорится в сообщении.

Текущее влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли оценивается как сильное (R3 по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5, экстремальное), передает ТАСС.

О предыдущей экстремально мощно вспышке мощностью X5.0 сообщалось в начале января.

Солнечным вспышкам в зависимости от мощности присваивается обозначение из латинской буквы и индекса за ней. Буквой может быть A, B, C, M или X в зависимости от величины пика интенсивности рентгеновского излучения.

Буква Х означает принадлежность к классу экстремально мощных вспышек, а число - силу вспышки. При переходе к следующей букве мощность вспышки увеличивается в 10 раз.