Волки в Чернобыле выработали устойчивость к раку

Американские ученые пришли к выводу, что волки, живущие в свободной от людей Чернобыльской зоне отчуждения, под влиянием радиации получили устойчивость к раку, которая может помочь людям в борьбе с этой болезнью, пишет Naked-science.

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Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва в четвертом энергоблоке был полностью разрушен ядерный реактор, в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Более 115 тысяч человек из города Припять и прилегающей 30-километровой зоны эвакуировали.

Сейчас территория площадью примерно 2600 квадратных километров, где больше не могут жить люди, изобилует различными животными — как мелкими, так и более крупными.

Биолог-эволюционист и экотоксиколог Кара Лав (Cara Love) из Принстонского университета изучила влияние радиации на волков, живущих в зоне отчуждения. Для этого она вместе с коллегами в 2014 году установила на животных специальные GPS-ошейники с дозиметрами и взяла у них кровь на анализ.

Эти ошейники позволили ученым в реальном времени отслеживать, где находятся волки и какому уровню радиации подвергаются. В итоге выяснилось, что животные получают по 110 микрозивертов в день, что в шесть раз больше безопасного для человека уровня.

При этом в их иммунной системе под влиянием радиации произошли изменения и она больше похожа на ту, что есть у больных раком, проходящих лучевую терапию. Ученым удалось выявить определенные области генома волка, которые, по-видимому, устойчивы к повышенному риску заболевания.

Результаты своей работы автор представила в докладе на ежегодной встрече Общества интегративной и сравнительной биологии (Society for Integrative and Comparative Biology, SICB).