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Как пользоваться историей версий в Google Docs и Sheets

Одна из самых полезных функций Google Docs и Google Sheets — это история версий, которая позволяет быстро исправить ошибки и сравнить изменения между разными версиями документа. Портал makeuseof.com рассказал, как пользоваться этим инструментом.

Как пользоваться историей версий в Google Docs и Sheets
© Unsplash

Зачем нужна история версий

Когда несколько человек работают в одном документе, рано или поздно может возникнуть путаница, которая приведет к ошибкам. История версий позволяет исправить их, не ломая голову над мелкими правками, просто откатив документ до резервной точки сохранения. Функция работает в Google Docs и Google Sheets, но доступна только самому владельцу документа и пользователям, получившим право редактирования.

Как посмотреть и отредактировать историю версий

  • Откройте Google Docs или Google Sheets.
  • Перейдите в меню «Файл» — «История версий».
  • Нажмите «Смотреть историю версий».
  • После этого в правой части экрана появится список доступных версий. Чтобы откатить документ до одной из них, нажмите на значок трех точек напротив версии и выберите опцию «Восстановить эту версию».

Чтобы не теряться в версиях документов, их названия можно менять. Для этого перейдите в меню «Файл» — «История версий» и выберите опцию «Указать название текущей версии».

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