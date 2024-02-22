Как пользоваться историей версий в Google Docs и Sheets

Одна из самых полезных функций Google Docs и Google Sheets — это история версий, которая позволяет быстро исправить ошибки и сравнить изменения между разными версиями документа. Портал makeuseof.com рассказал , как пользоваться этим инструментом.

Зачем нужна история версий

Когда несколько человек работают в одном документе, рано или поздно может возникнуть путаница, которая приведет к ошибкам. История версий позволяет исправить их, не ломая голову над мелкими правками, просто откатив документ до резервной точки сохранения. Функция работает в Google Docs и Google Sheets, но доступна только самому владельцу документа и пользователям, получившим право редактирования.