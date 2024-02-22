Как пользоваться историей версий в Google Docs и Sheets
Одна из самых полезных функций Google Docs и Google Sheets — это история версий, которая позволяет быстро исправить ошибки и сравнить изменения между разными версиями документа. Портал makeuseof.com рассказал, как пользоваться этим инструментом.
Зачем нужна история версий
Когда несколько человек работают в одном документе, рано или поздно может возникнуть путаница, которая приведет к ошибкам. История версий позволяет исправить их, не ломая голову над мелкими правками, просто откатив документ до резервной точки сохранения. Функция работает в Google Docs и Google Sheets, но доступна только самому владельцу документа и пользователям, получившим право редактирования.
Как посмотреть и отредактировать историю версий
- Откройте Google Docs или Google Sheets.
- Перейдите в меню «Файл» — «История версий».
- Нажмите «Смотреть историю версий».
- После этого в правой части экрана появится список доступных версий. Чтобы откатить документ до одной из них, нажмите на значок трех точек напротив версии и выберите опцию «Восстановить эту версию».
Чтобы не теряться в версиях документов, их названия можно менять. Для этого перейдите в меню «Файл» — «История версий» и выберите опцию «Указать название текущей версии».