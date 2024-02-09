В российской части Арктики появились мегаволны

В российской части Арктики — близ побережья Ненецкого автономного округа впервые появились мегаволны. Об открытии группы ученых сообщается в опубликованной на портале MDPI статье группы российских ученых из Морского гидрофизического института, МФТИ, Института Океанологии и МГУ.

В статье говорится, что ранее в Арктике фиксировались волны, высота которых в среднем составляла около десяти метров, однако близ упомянутого российского региона — в проливе Карские ворота между архипелагом Новая Земля и «большой землей» — появились волны высотой в 50 метров.

«Результаты (...) показали наличие внутренних приливов с амплитудой 10–16 м в проливе со стороны Баренцева моря и образование сильного гидравлического скачка высотой более 50 метров со стороны Карского моря», — говорится в исследовании.

По данным российских ученых, такие волны могут образовываться при взаимодействии подводных течений с неровным морским дном.

Отмечается, что пролив, в котором были зафиксированы мегаволны, является важным для российского и международного судоходства.

«Карские ворота входят в число районов с наиболее интенсивным морским движением в Северном Ледовитом океане. Через [них] проходит Северный морской путь, который является основным трансполярным транспортным маршрутом, соединяющим Тихий и Атлантический океаны», — подчеркнули исследователи.