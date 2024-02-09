Начало жизни на Земле могла положить вулканическая молния

Международная группа ученых поставила под сомнение теорию о космическом происхождении жизни на Земле. Их исследование показало, что жизнь зародилась непосредственно на нашей планете, сообщают argumenti.ru.

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Для развития жизни была необходима фиксация азота. Этот процесс преобразует атмосферный динитроген в биологически усваиваемые формы.

Ученые провели полевые исследования на юге Перу, в центральной Турции и у побережья Неаполя в Италии. Эти регионы в древности обладали большой вулканической активностью.

Команда проанализировала вулканические отложения, возникшие в результате крупных извержений, и выявили значительные количества нитратов. Эти нитраты имели атмосферное происхождение. Это показывает, что важнейшие элементы для жизни были доставлены молнией, а не получены в результате самих извержений.

Ученые заявили, что нитраты, образующиеся в результате грозовых разрядов молний по всему миру, распределяются по поверхности Земли. Вулканические отложения, образуются локально за очень короткий промежуток времени. Анализ доказал, что они могут содержать большое количество фиксированного азота, необходимого для развития жизни.