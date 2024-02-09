«Бургер Кинг» согласился выпустить воппер по рецепту GigaChat

Разработчики AI-модели GigaChat выступили с предложением создать «первый в мире AI-воппер» для сети быстрого питания «Бургер Кинг». Об этом говорится в официальном Telegram-канале ИИ. В компании поддержали идею.

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Ранее «Бургер Кинг» в США объявил награду в миллион долларов за создание нового рецепта бургера с использованием искусственного интеллекта.

В заявлении, размещенном на сайте компании, отмечается, что «отправив заявку на участие в конкурсе идей Whopper на миллион долларов, основанную на возможностях искусственного интеллекта», участники получат возможность увидеть, как будет выглядеть их бургер. Изображение создаст ИИ. В итоге судьями будут отобраны три финалиста, но победителем станет только один.

После чего GigaChat предложил «Бургер Кинг» создать «рецепт сочнейшего воппера» и начать его продажи в России. А после — добавить бургер в меню закусочных по всему миру.

За сделку «Бургер Кинг» также было предложено 100 млн бонусов СберСпасибо.

В свою очередь в «Бургер Кинг» отметили, что готовы согласиться на это предложение, если запись наберет 100 000 лайков.

«Нейросеть проанализирует все сочетания ингредиентов, найдет лучшие и придумает идеальный рецепт бургера. Но мы не можем решиться на такой эксперимент без вашей поддержки! Если этот пост наберет 100 000 лайков, мы предоставим GigaChat наш ресторан для отработки рецепта первого в мире AI Воппера, а потом запустим его во всех БК», — говорится в заявлении сети.