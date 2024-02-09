В ОП РФ предложили разблокировать X

Первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что X (ранее Twitter) можно разблокировать для российских пользователей, так как при новом руководстве она стала "вполне прогрессивной платформой". Соответствующее официальное обращение в Роскомнадзор будет направлено на следующей неделе, сообщил ТАСС Малькевич.

"Мы в Общественной палате предлагаем Роскомнадзору разблокировать Twitter. Идеология и политика этой соцсети давно поменялись, а у нас по-прежнему ставят ей палки в колеса. Просим Роскомнадзор пересмотреть свое решение относительно этой сети", - сказал Малькевич.

По его словам, по сравнению с запрещенными и признанными экстремистскими в РФ продуктами компании Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, соцсеть X "вполне себе прогрессивная платформа при новом руководстве".

"Дайте Twitter второй шанс. Мы в том числе через эту площадку будем доносить свою правду и взгляд на Запад", - сказал Малькевич, напомнив, что это соцсеть, где было опубликовано эксклюзивное интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову, в котором просит разблокировать социальную сеть Х на фоне публикации там эксклюзивного интервью президента РФ Владимира Путина. По его словам, сам "факт публикации такого интервью доказывает, что соцсеть X придерживается нейтралитета в распространении информации".