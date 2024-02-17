Мифы и заблуждения о зарядке телефонов

Каждый наверняка хоть раз слышал странные советы насчет зарядки телефона: например, что мобильник стоит заряжать, только когда он полностью разрядится. Портал makeusof.com развеял самые популярные заблуждения насчет зарядки смартфонов.

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Мобильник нельзя оставлять заряжаться на ночь

Смартфоны можно ставить на зарядку на всю ночь: они не впитают избыточный заряд, батарея и само зарядное устройство тоже не пострадают. Современные мобильники создаются на базе литий-ионных аккумуляторов, которые имеют встроенные меры предосторожности на подобный случай. Но оставлять смартфон на зарядке каждую ночь не стоит — это может снизит долговечность батареи.

Мобильник нужно заряжать только при полной разрядке батареи

Заряжать смартфон можно и нужно по мере необходимости. Литий-ионные батареи обладают ограниченной долговечностью, которая измеряется в циклах зарядки: например, для iPhone эта цифра находится в районе 500. Один цикл — это одна полная зарядка от 0 до 100%. Если вы постоянно заряжаете смартфон только после полной разрядки, то аккумулятор устройства проживет меньше. Эксперты рекомендуют держать уровень батареи смартфона на планке от 40 до 80%.

Мобильником нельзя пользоваться, пока он заряжается

Миф, за которым стоят вполне логичные страхи. Если вы пользуетесь зарядным устройством от производителя или качественной альтернативой, то беспокоиться не о чем. Да, в Интернете можно найти истории о том, как заряжающиеся мобильники взрывались в руках своих владельцев, но, чаще всего, в несчастном случае виноваты некачественные зарядные устройства и другие факторы.

Зарядное устройство от стороннего производителя уничтожит батарею

Зарядники от проверенных производителей не только дешевы, но и на сто процентов безопасны. Чаще всего они проигрывают по качеству официальным зарядным устройствам, однако это не большая проблема. Остерегаться нужно только поддельных зарядников, которые маскируются под периферию известных брендов: они действительно могут повредить ваш смартфон.

Мобильник можно никогда не выключать