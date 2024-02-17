Мифы и заблуждения о зарядке телефонов
Каждый наверняка хоть раз слышал странные советы насчет зарядки телефона: например, что мобильник стоит заряжать, только когда он полностью разрядится. Портал makeusof.com развеял самые популярные заблуждения насчет зарядки смартфонов.
Мобильник нельзя оставлять заряжаться на ночь
Смартфоны можно ставить на зарядку на всю ночь: они не впитают избыточный заряд, батарея и само зарядное устройство тоже не пострадают. Современные мобильники создаются на базе литий-ионных аккумуляторов, которые имеют встроенные меры предосторожности на подобный случай. Но оставлять смартфон на зарядке каждую ночь не стоит — это может снизит долговечность батареи.
Мобильник нужно заряжать только при полной разрядке батареи
Заряжать смартфон можно и нужно по мере необходимости. Литий-ионные батареи обладают ограниченной долговечностью, которая измеряется в циклах зарядки: например, для iPhone эта цифра находится в районе 500. Один цикл — это одна полная зарядка от 0 до 100%. Если вы постоянно заряжаете смартфон только после полной разрядки, то аккумулятор устройства проживет меньше. Эксперты рекомендуют держать уровень батареи смартфона на планке от 40 до 80%.
Мобильником нельзя пользоваться, пока он заряжается
Миф, за которым стоят вполне логичные страхи. Если вы пользуетесь зарядным устройством от производителя или качественной альтернативой, то беспокоиться не о чем. Да, в Интернете можно найти истории о том, как заряжающиеся мобильники взрывались в руках своих владельцев, но, чаще всего, в несчастном случае виноваты некачественные зарядные устройства и другие факторы.
Зарядное устройство от стороннего производителя уничтожит батарею
Зарядники от проверенных производителей не только дешевы, но и на сто процентов безопасны. Чаще всего они проигрывают по качеству официальным зарядным устройствам, однако это не большая проблема. Остерегаться нужно только поддельных зарядников, которые маскируются под периферию известных брендов: они действительно могут повредить ваш смартфон.
Мобильник можно никогда не выключать
Не совсем. Постоянная работа смартфона может снизить его долговечность, но это не значит, что вам нужно выключать устройство каждую ночь. Достаточно перезагружать его хотя бы раз в неделю — это повысит производительность системы.