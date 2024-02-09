Samsung назвала список ИИ-возможностей, доступных для старых смартфонов

Одним из способов привлечь внимание к новой линейке устройств Galaxy S24 стала шумиха вокруг его ИИ возможностей. Samsung делает акцент на том, что устройство сильно прокачалось программно.

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Ранее мы подробно рассказывали о том, какие именно ИИ-возможности будут в One UI 6.1 на смартфонах линейки Galaxy S24. Чуть позже в сети источники стали сообщать о том, что не все озвученные ИИ-трюки будут выполняться именно на смартфоне, а часто их них будет работать только при подключении к серверам Samsung, просчитываясь удалённо.

Кроме того, эти новые ИИ-фишки будут доступны бесплатно не постоянно, а в будущем бренд может начать брать деньги за их использование.

Потому, похоже, когда Samsung говорит, что какие-то возможности не будут доступны на старых устройствах, это может быть всего лишь маркетинговой уловкой, чтобы свежепредставленные модели оставались более привлекательными, так как многие отмечают, что улучшения «железной» части Gaфlxy S24 по сравнению с S23 не слишком значительны, чтобы мотивировать к покупке.

Сейчас Androidauthority публикует небольшой список возможностей, которые в Samsung решили отдать владельцам и более старых устройств. Хотя, пока что речь идёт о семействе аппаратов Galaxy S23, а также Galaxy Z Fold 5, Flip 5, Galaxy Tab S9, которые слишком старыми назвать нельзя. Про выпущенные ещё раньше пока информации нет.

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Circle to search — возможность обвести на фото объект или фрагмент текста, который будет идентифицирован нейросетью. Вам дадут описание того, что заинтересовало.

Live Translate — умение смартфона автоматически переводить телефонные разговоры. По идее сможете в реальном времени без переводчика общаться с абонентом, который разговаривает на другом языке. Задачи перевода берёт на себя ИИ.

Note Assist — алгоритмы ИИ, которые помогут работать с текстом, например, создавать резюме заметок и текстов, отформатировать фрагмент и т.д.

Photo Assist — возможности ИИ при редактировании графики. Точных сведений о всех возможностях нет, но мы уже много раз видели и слышали, что современные нейросети умеют делать с фото и видео.

Информация подтверждена британским подразделением Samsung.