В Госдуме призвали РКН разблокировать Х после публикации интервью Путина

"Сам факт публикации такого интервью доказывает, что соцсеть X придерживается нейтралитета в распространении информации. И это лучший повод наконец разблокировать бывший Twitter в России ", - подчеркнул Даванков, слова которого приводит пресс-служба.

Депутат отметил, что из ранее полученного ответа Генпрокуратуры на депутатский запрос следует, что для возобновления доступа к Х не нужно дополнительное решение ведомства.

"Мы видим, что после смены владельца политика соцсети изменилась. Илон Маск даже сменил название. Они удалили больше 90% запрещенного в России контента, сняли блокировку с официальных аккаунтов российских государственных деятелей, министерств и организаций. Даже "Лига безопасного интернета" поддержала разблокировку. Нужно просто взять и сделать это", - добавил вице-спикер Госдумы.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил несколько членов руководства компании. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании. Позже социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение синей птицы. Маск заявлял, что домен x.com автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter. В пресс-службе РКН ТАСС сообщали, что ведомство не видит оснований для снятия блокировки с социальной сети Twitter несмотря на смену домена.