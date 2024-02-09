Гравитационная аномалия помогла найти подводную гору у берегов Чили

Четыре подводных горы обнаружили на морском дне у побережья Южной Америки. Самая крупная из них оказалась в три раза выше самого высокого здания в мире.

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Ученые из Института океана имени Шмидта нанесли на карту образования, найденные в глубоководных районах в 460-600 км от побережья Перу и Чили. Высота трех «перуанских» гор составила 1591, 1644 и 1873 метра. Но самой значительной оказалась гора у берегов Чили – 2681 метр. Ее вершина находится на глубине 1,6 км от поверхности воды. Для сравнения – высота Бурдж-Халифа в Дубае возвышается на 828 метров.

Площадь горы составляет 450 квадратных километров, что примерно соответствует размеру Нового Орлеана. Гигантские пики некогда были вулканами. Они настолько массивны, что меняют высоту поверхности океана. Правда, невооруженным глазом это невозможно заметить, но гравитационные аномалии могут зафиксировать спутники.

«Изучение гравитационных аномалий помогло нам обнаружить эти очень большие подводные горы», – отметили участники экспедиции.

По данным океанографического института Вудс-Хоул, крупнейшей подводной горой в мире технически является спящий вулкан Мауна-Кеа на Гавайях. Он находится на высоте 4 205 м над уровнем моря, но его настоящая высота (с учетом подводной части) оценивается в 10 211 м.

Ученые считают, что в Мировом океане находится до 100 тысяч подводных гор. Но нам известна лишь небольшая часть. Вероятно, более половины пиков расположены в Тихом океане.

Морские исследователи часто называют подводные горы «биологическими горячими точками». Они являются местом обитания кораллов, губок, ракообразных, рыб и других морских существ, сообщает Live Science.