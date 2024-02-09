Космонавт с борта МКС сфотографировал исток реки Ангары

"Датой основания считается 1993 год, когда он стал самостоятельным структурным подразделением Сибирского отделения РАН. В настоящее время музей проводит не только экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями. Здесь изучают уникальную экосистему Байкала, видовые особенности рыб, птиц и других обитателей озера", - подчеркнул спецкор ТАСС.