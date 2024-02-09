Космонавт с борта МКС сфотографировал исток реки Ангары
Специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко с борта Международной космической станции (МКС) сфотографировал исток реки Ангары - единственной реки, вытекающей из Байкала близ поселка Листвянка Иркутской области.
"А это - Байкал, исток Ангары, поселок Листвянка. Листвянка - поселок на берегу Байкала. Ангара - единственная река, вытекающая из Байкала. Поселок назван так за обилие лиственниц, растущих на мысе Лиственничный", - сказал Кононенко.
Космонавт отметил, что Байкальский музей в Листвянке - единственный в России музей одного озера.
"Датой основания считается 1993 год, когда он стал самостоятельным структурным подразделением Сибирского отделения РАН. В настоящее время музей проводит не только экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями. Здесь изучают уникальную экосистему Байкала, видовые особенности рыб, птиц и других обитателей озера", - подчеркнул спецкор ТАСС.