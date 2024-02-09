В США ожидается историческое нашествие цикад

Сотни миллиардов цикад выберутся на поверхность в США этой весной. Как сообщает NTD, впервые за 221 год из-под земли одновременно выйдут два выводка насекомых с 13-летним и 17-летним жизненными циклами.

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Обычно цикады выбираются на поверхность сразу миллиардами особей. Такая массовость позволяет им избежать полного уничтожения хищниками в период размножения, когда насекомые наиболее уязвимы. Кроме того, длинный жизненный цикл не позволяет другим видам приспособиться под цикад и регулярно охотиться на них.

Особенность каждого подвида состоит в разном сроке жизни — это позволяет избежать генетического смешения. Цикад с 13-летним жизненным циклом называют выводком XIX — они в основном распространены на северо-востоке США. Цикад с 17-летним циклом — выводком XIII. Они чаще встречаются в южных штатах.

«Трудно точно сказать, сколько будет цикад, но это будет множество миллиардов, может быть, сотни. Это редкое событие дает возможность цикадам выйти на свободу и встретиться друг с другом. Так может произойти скрещивание видов», — заявил куратор Музея естественной истории имени Филда Бруно де Медейрос.