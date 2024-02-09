Раскрыт механизм эволюции природных наномашин

Ученые Университета Монреаля выявили механизмы спонтанной эволюции природных наномашин, которые получили сложные функции и стали основой живых систем. Результаты исследования, опубликованные в журнале Angewandte Chemie, раскрывают принципы проектирования и программирования молекулярных сборок.

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Природные наномашины представлены белковыми ферментами или структурами, состоящими из нуклеиновых кислот. Некоторые из них состоят из одного компонента, например полимера, сворачивающегося в функциональную структуру. Однако большинство включают несколько компонентов, собирающихся в большие и динамичные сборки, которые активируются в ответ на определенные стимулы.

В ходе исследования специалисты синтезировали и соединили вместе десятки взаимодействующих молекул ДНК, чтобы определить влияние связей на динамику сборки. Для этого использовали линкеры — синтетические олигонуклеотиды, каждый конец которого был связан с функциональной частью молекулы или доменом. Оказалось, что простое изменение длины линкера приводило к значительным изменениям в динамике сборки.

Некоторые линкеры даже создали новые сложные регуляторные функции, такие как свойства самоингибирования, при которых добавление стимула будет способствовать как сборке, так и разборке. Все эти различные варианты реагирования часто наблюдаются и в природных наномашинах.