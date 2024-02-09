Искусственный интеллект научили выявлять психоз

Ученые из Токийского университета в Японии использовали инструменты машинного обучения для создания компьютерной модели, способной диагностировать психотическое расстройство по МРТ-снимкам головного мозга. Результаты опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

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Исследователи использовали МРТ-снимки головного мозга, предоставленные более чем двумя тысячами человек по всему миру для создания классификатора — нового алгоритма искусственного интеллекта. Отмечается, что около половины людей, результаты МРТ-сканирования которых были задействованы, были клинически подвержены высокому риску развития психоза.

Полученные изображения были применены в качестве образцов в ходе машинного обучения модели ИИ для дальнейшей диагностики этого расстройства. Исследователи обучили модель выявлять закономерности в анатомии мозга участников с этим заболеванием.

Затем модель вновь протестировали на добровольцах, предоставивших снимки. Разработка оказалась способна выявить психотическое расстройство с точностью 73%.