В Средиземном море нашли гигантский подводный каньон

В восточной части Средиземного моря обнаружили подводный каньон гигантского размера. По мнению ученых, он возник незадолго до того, как водоем превратился в соляную пустыню.

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Около 6 миллионов лет назад начался так называемый Мессинский кризис солености. Гибралтарские ворота между Атлантическим океаном и Средиземным морем стали сужаться из-за движения тектонических плит и впоследствии полностью закрылись.

Средиземное море, оказавшись изолированным от Мирового океана, начало постепенно высыхать. Вода испарилась, оставив после себя обширные соляные пласты, толщина которых в отдельных местах доходила до 3 км. Этот период длился около 700 тысяч лет.

По мере понижения уровня моря все более соленые течения прорезали овраги вдоль самых крутых берегов Средиземного моря. Их глубина доходила до нескольких сотен метров.

Ученые обнаружили один из таких каньонов U-образной формы в 120 км к югу от Кипра, в глубине средиземноморского бассейна Левант. Разлом шириной 10 км и глубиной 500 м назвали в честь близлежащей подводной горы Эратосфен.

«Мы предполагаем, что плотные гравитационные течения прорезали глубоководное морское дно», – отметили авторы научной работы.

Течения, отягощенные солью и наносами, двигались быстрее, чем морская вода, и постепенно «вычерпывали» морское дно. Согласно исследованиям, у каньона не было древних «досолевых» корней, следовательно, он возник не раньше чем 5,6 – 6 млн лет назад. Процесс его формирования мог занять от десятков тысяч до полумиллиона лет.

Каньон Эратосфен относится к более широкой сети каньонов и каналов в бассейне Леванта, который простирается от Египта на юге до Турции на севере. К северо-западу располагается гораздо более глубокая и древняя впадина Геродота, в которую поступают течения с юго-востока, сообщает Global and Planetary Change.