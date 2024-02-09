Инсайдер назвал сроки выхода iPhone SE 4

Следующее поколение бюджетного смартфона от Apple, iPhone SE 4, ожидается в 2025 году и, согласно последним слухам, будет внешне похож на разрабатываемый в настоящее время iPhone 16.

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Информация, предоставленная известным инсайдером Majin Bu, указывает на то, что новый iPhone SE получит дизайн, аналогичный iPhone 16, включая Dynamic Island и одну заднюю камеру, в отличие от двойной камеры iPhone 16.

iPhone SE 4, как предполагается, будет иметь размеры, схожие с iPhone XR, что делает его одним из самых крупных «бюджетных» смартфонов Apple.

Ожидается, что устройство будет оснащено 6.1-дюймовым OLED-дисплеем и первым 5G-модемом, созданным в стенах Apple, который будет поддерживать сигналы sub-6GHz 5G, включая средние и C-диапазоны.