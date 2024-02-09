Nokia в 2024 году выпустит 17 моделей телефонов

Вопреки мнениям о том, что эра Nokia подошла к концу после переименования устройство Nokia Mobile в HMD, компания доказывает обратное, планируя выпустить 17 новых моделей телефонов в 2024 году.

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Это решение HMD Global направлено на укрепление бренда HMD как нового лидера в индустрии смартфонов, сохраняя при этом легендарное наследие Nokia.

Согласно информации, полученной командой GSMChina, существует официальное соглашение между Nokia и HMD, действующее до 2026 года, которое гарантирует продолжение выпуска мобильных устройств под маркой Nokia.

Предстоящие модели, номера которых варьируются от TA-1603 до TA-1628, находятся на стадии тестирования.