Российские ретейлеры открыли предзаказ очков Apple Vision Pro

Российские ретейлеры открыли предзаказ на очки дополненной реальности Apple Vision Pro, следует из информации торговых сетей, с которой ознакомился ТАСС. Кроме того, сеть магазинов техники и электроники restore: 10 февраля запускает в нескольких московских магазинах зоны тестирования гаджетов.

"Сеть restore: 10 февраля открывает зоны тест-драйва очков дополненной реальности Apple Vision Pro в четырех флагманских точках. Посетить зоны тест-драйва и испытать на себе возможности нового гаджета смогут все желающие. Сеть уже открыла предзаказ на очки Vision Pro через официальный сайт компании", - рассказали ТАСС в restore: (входит в Inventive Retail Group).

Стоимость моделей очков в фирменных магазинах ретейлера на гарнитуру с объемом памяти 256 Гб составляет 659,99 тыс. рублей, с объемом памяти 512 Гб - 699,99 тыс. рублей, на очки с объемом памяти 1 Тб - 749,99 тыс. рублей.

В пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо" также сообщили, что в сетях действует предзаказ на гарнитуры. Согласно сайту сети "М.Видео", стоимость девайса с памятью 256 Гб составляет 659,999 тыс. рублей, с памятью 512 Гб - 699,999 тыс. рублей, с памятью 1 Тб - 749,999 тыс. рубей.

"Стоимость на них формируется исходя из нескольких переменных: курса валют, логистики, ограниченной доступности товара и предложения поставщиков, а также налогов и пошлин", - отметили в ретейлере.

Гаджеты будут доступны в марте, после прохождения обязательной сертификации.

Кроме того, в пятницу МТС объявила розничные цены на Apple Vision Pro. Предзаказ на гаджеты в магазинах сети открылся 2 февраля. Цена на устройства в базовой конфигурации на 256 Гб составляет 579,99 тыс. рублей, версии на 512 Гб и 1 Тб стоят 629,99 тыс. рублей и 669,99 тыс. рублей соответственно.

По данным МТС, за первые шесть дней с момента старта предзаказов заявки на покупку оставили около пятисот человек из 24 городов России.

"На следующей неделе мы начнем выдавать предзаказы, а старт продаж запланирован на самое ближайшее время", - сказал гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов, слова которого приводятся в релизе.

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